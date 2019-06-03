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НБУ пояснив падіння гривні у травні

НБУ пояснив падіння гривні у травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Національний банк України пояснив падіння курсу гривні наприкінці травня погіршенням зовнішніх фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються, а також посиленням невизначеності в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ з травневого макроекономічного та монетарного огляду.

"На валютному ринку упродовж більшої частини травня продовжилося помірне зміцнення гривні, зумовлене значною пропозицією іноземної валюти... Однак на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні, наприкінці місяця гривня перебувала під девальваційним тиском. У результаті, в травні обмінний курс гривні до долара та євро послабився (майже на 1,0%)", - вказали у НБУ.

Водночас у регуляторі відзначили, що помірне зміцнення гривні упродовж більшої частини травня дозволило НБУ, не протидіючи загальній тенденції до зміцнення обмінного курсу, поповнювати міжнародні резерви ‒ у травні додатне сальдо операцій НБУ на МБВР становило майже 167 млн дол. (1,1 млрд дол. з початку року).

Нагадаємо, гривня у травні ослабла до долара США на 0,94%, а до євро - на 1,05%.

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