НБУ объяснил падение гривны в мае

"На валютном рынке на протяжении большей части мая продолжилось умеренное укрепление гривны, обусловленное значительным предложением иностранной валюты... Однако на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиление неопределенности в Украине, в конце месяца гривна находилась под девальвационным давлением. В результате, в мае обменный курс гривны к доллару и евро ослаб (почти на 1,0%)", - указали в НБУ.

В то же время в регуляторе отметили, что умеренное укрепление гривны в течение большей части мая позволило НБУ, не противодействуя общей тенденции к укреплению обменного курса, пополнять международные резервы - в мае положительное сальдо операций НБУ на МБВР составило почти 167 млн долл. (1,1 млрд долл. С начала года).

Напомним, гривна в мае ослабла к доллару США на 0,94%, а к евро - на 1,05%.