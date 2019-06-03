Гривня до долара за місяць подешевшала на 1%

КИЇВ. 3 червня. УНН. Гривня у травні ослабла до долара США на 25 копійок, або 0,94%, - з 26,62 до 26,87 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.