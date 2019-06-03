Гривня до долара за місяць подешевшала на 1%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Гривня у травні ослабла до долара США на 25 копійок, або 0,94%, - з 26,62 до 26,87 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
При цьому з початку року гривня подорожчала до долара на 2,96% - з 27,69 до 26,87 грн/дол.
Гривня до євро за місяць, за офіційним курсом, послабшала на 31 копійку, або на 1,05% - з 29,61 до 29,92 грн/євро.
З початку року гривня до євро виросла на 5,64% - з 31,71 до 29,92 грн/євро.
Нагадаємо, українцям дали прогноз курсу гривні на літо.