Українцям дали прогноз курсу гривні на літо
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Поступове зростання гривні відбудеться в липні-серпні, а основне в вересні-жовтні. Таку думку у коментарі УНН висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.
"Якщо збережуться ті економічні тенденції, які є на сьогодні, ми будемо бачити рівно ту саму тенденцію, яка була у 2017 і 2018 році. Тобто до червня місяця гривня буде укріплюватися, у липні-серпні відбудеться поступове зростання, а основне в вересні-жовтні", - сказав Гарбарук.
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Нагадаємо, Ігор Гарбарук, зазначив, що скоріш за все на кінець 2019 року показник долару дійде до 29, 4 або 30 грн. Саме 29,4 – це той курс, який закладений в бюджеті.