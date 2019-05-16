Украинцам дали прогноз курса гривны на лето

"Если сохранятся те экономические тенденции, которые есть на сегодня, мы будем видеть ровно ту же тенденцию, которая была в 2017 и 2018 году. То есть до июня месяца гривна будет укрепляться, в июле-августе состоится постепенный рост, а главное в сентябре-октябре", - сказал Гарбарук.



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Напомним, Игорь Гарбарук отметил, что скорее всего на конец 2019 года показатель доллара дойдет до 29, 4 или 30 грн. Именно 29,4 - это тот курс, который заложен в бюджете.