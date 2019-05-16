Украинцам дали прогноз курса гривны на лето
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Постепенный рост гривни состоится в июле-августе, а главное в сентябре-октябре. Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.
"Если сохранятся те экономические тенденции, которые есть на сегодня, мы будем видеть ровно ту же тенденцию, которая была в 2017 и 2018 году. То есть до июня месяца гривна будет укрепляться, в июле-августе состоится постепенный рост, а главное в сентябре-октябре", - сказал Гарбарук.
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Напомним, Игорь Гарбарук отметил, что скорее всего на конец 2019 года показатель доллара дойдет до 29, 4 или 30 грн. Именно 29,4 - это тот курс, который заложен в бюджете.