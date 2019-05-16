Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,37 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На 16 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,37 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 травня встановлені на такому рівні:
26.374033 грн за долар;
29.494081 грн за євро;
0.406700 грн за російський рубль;
33.971529 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 травня курс усіх валют — зріс.