Официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На 16 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 мая установлен на таком уровне:
26.374033 грн за доллар;
29.494081 грн за евро;
0.406700 грн за российский рубль;
33.971529 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 мая курс всех валют — вырос.