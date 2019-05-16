Официальный курс гривны установлен на уровне 26,37 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 мая установлен на таком уровне:

26.374033 грн за доллар;

29.494081 грн за евро;

0.406700 грн за российский рубль;

33.971529 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 мая курс всех валют — вырос.