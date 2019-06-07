Международные резервы Украины в мае сократились до 19,4 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Объем международных резервов Украины в мае составляет 19,4 млрд долл., сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.
"По состоянию на 1 июня, международные резервы Украины составляли 19,4 млн долл. По итогам мая они уменьшились на 5,5%, за значительных объемов погашений по государственному долгу", - говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк отметил, что динамика сокращения резервов обусловлена погашением государственного долга в валюте, за месяц май составил 1,8 млрд долл.
Второй причиной названа благоприятная ситуация на валютном рынке, позволила пополнить резервы на 160,6 млн долл.
И третья причина - переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 80,7 млн долл. (в эквиваленте).
Как сообщалось ранее, НБУ объяснил падение гривны в мае.