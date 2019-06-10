Українцям розкрили секрет, коли краще за все купувати валюту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Купівлю іноземної валюти не варто здійснювати у вихідні дні. Про це розповів у коментарі УНН економічний експерт Андрій Новак.
"На вихідних курс трохи завищений, тому що більшість банківських відділень і пунктів обміну не працюють, а ті хто працюють користуються моментом і підвищують курс", - зазначив Новак.
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За словами експерта вдалий час для покупки серед робочого тижня.
Крім того, Україна має "подушку безпеки" з майже 20 млрд дол. резервів
Нагадаємо, НБУ пояснив падіння гривні у травні.