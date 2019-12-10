Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы Кении из-за сезонных дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В связи с продолжающимися сезонными дождями, вызвали наводнения и оползни в отдельных регионах Кении, Посольство Украины в Кении рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в наиболее пораженные районы Кении до улучшения погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство Украины в Кении.
В первую очередь это прибрежные округа: Ламу, Квале, Момбаса, Килифи, Тана Ривер и Таити Тавета, а также Мандера, Туркана, Гарисса и Самбуру, что на севере страны и Исиоло, Марсабит, Макуени, кита, Мачакос и Эмбу на востоке.
В районе Рифт Вэлли наиболее пострадавшием от наводнения - Баринго, Вест покати, Елгейо и Мараквет, в районе Ньянза - Кисуму, Хома Бэй, Мигори, Кисии, Сиая.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни или здоровью, гражданам Украины рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Республике Кения.
Напомним, в Кении из-за наводнения произошел оползень, десятки погибших.