У Кенії через повені стався зсув ґрунту, десятки загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Щонайменше 36 людей загинули в результаті зсуву ґрунту після сильного дощу, що викликав повінь у Кенії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Деякі з жертв загинули в результаті зсуву в селі Такман в окрузі Покот Сентрал. Одинадцять з них були в одному будинку.
За словами міністра внутрішніх справ країни Фреда Матіангі, в селах Паруа і Тапач в Покот Сауз загинуло сім дітей.
Ще п'ятеро людей загинули після того, як їх машина була знесена стихією з дороги після того, як дві річки вийшли з берегів.
Також повідомляється, що були знесені чотири мости.
Нагадаємо, у Кенії в результаті вибуху загинули 10 співробітників служби безпеки.