В Кении из-за наводнения произошел оползень, десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По меньшей мере 36 человек погибли в результате оползня после сильного дождя, вызвавшего наводнение в Кении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
Некоторые из жертв погибли в результате оползня в деревне Такмал в округе Покот Сентрал. Одиннадцать из них были в одном доме.
По словам министра внутренних дел страны Фреда Матианги, в деревнях Паруа и Тапач в Покот Саус погибло семь детей.
Еще пять человек погибли после того, как их машина была снесена стихией с дороги после того, как две реки вышли из берегов.
Также сообщается, что были снесены четыре моста.
Напомним, в Кении в результате взрыва погибли 10 сотрудников службы безопасности.