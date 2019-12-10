Українцям рекомендують утриматися від поїздок до окремих регіонів Кенії через сезонні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У зв'язку з триваючими сезонними дощами, що спричинили повені та зсуви ґрунту в окремих регіонах Кенії, Посольство України в Кенії рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до найбільш уражених районів Кенії до покращення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на Посольство України в Кенії.
В першу чергу це прибережні округи: Ламу, Квале, Момбаса, Кіліфі, Тана Рівер та Таіта Тавета, а також Мандера, Туркана, Гарісса та Самбуру, що на півночі країни і Ісіоло, Марсабіт, Макуені, Кітуі, Мачакос та Ембу на сході.
В районі Ріфт Веллі найбільше постраждали від повені – Барінго, Вест Покот, Елгейо та Мараквет, в районі Ньянза – Кісуму, Хома Бей, Мігорі, Кісіі, Сіая.
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, загрози життю або здоров’ю, громадянам України рекомендується звертатися до Посольства України в Республіці Кенія.
Нагадаємо, у Кенії через повені стався зсув ґрунту, десятки загиблих.