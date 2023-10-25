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Украинцам не хватает культуры декларирования и учета собственных средств - экономический эксперт

Киев • УНН

 • 220869 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине не была введена культура декларирования и учета средств, поэтому граждане не вели учет подтверждающих документов о полученных доходах и вообще не сформирована финансовая культура. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН, комментируя необходимость введения после войны новых правил легализации накопленных средств, высказал экономический эксперт Виктор Медвидь.

Украинцам не хватает культуры декларирования и учета собственных средств - экономический эксперт

Цитата 

«Вопрос в том, что культура декларирования и учета средств не была введена и люди, в принципе, не вели учет подтверждающих документов по полученным доходам. Потому что не было такой культуры», - отметил эксперт.

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Поэтому, по его мнению, внедрение стандартов, действующих в других государствах, столкнется с тем, что граждане имеют средства, которые «не являются какими-то незаконными или нелегальными», но их происхождение должно быть прозрачным. Для того, чтобы учесть эти средства, считает Медведь, необходимо утвердить лимиты, по которым средства будут учитываться без каких-либо подтверждающих документов.

«Думаю, что должна быть формула, связанная с возрастом человека. Например, один человек 1 год работает, а другой - 30 лет работает. Поэтому не может быть одинакового критерия по сумме накопленных средств. Это может быть среднестатистическая зарплата, умноженная на трудовой стаж. Эта сумма может без соответствующих налогов учитываться за человеком путем его декларирования», - привел пример Виктор Медвидь.

По его мнению, вопрос учета не является фискальной функцией, а предыдущая реформа провалилась из-за того, что ее основная цель заключалась в пополнении госбюджета.

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«Государство выигрывает за счет именно того, что эти средства учитываются и дальше могут свободно включаться в оборот, а государство зарабатывает именно на увеличении оборота, за счет налогов на НДС и акцизы и тому подобное. А в настоящее время у нас получается, что сбережения людей, которые не находятся на депозитах, фактически исключены из оборота и не работают на экономику, поэтому государство не получает соответствующие средства, которые могло бы получить. Они мертвы, эти средства», - отметил экономист.

Отметим, что, по мнению соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, программа легализации накопленных средств, в которой может нуждаться Украина после войны, не должна означать ослабление мониторинга происхождения этих средств. До войны уже был введен порядок легализации средств и методика действий для клиентов и банковских учреждений, но она сработала с достаточно скромными результатами. Поэтому, считает эксперт, необходимо переосмыслить, почему так произошло. Сейчас страна направляет усилия на контроль за финансовыми потоками и ужесточает правила финансового мониторинга как населения, так и бизнеса. А комплексный результат этих мероприятий должен привести к усилению ценности легализации наличных средств, имеющихся у населения.

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