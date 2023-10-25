Українцям не вистачає культури декларування та обліку власних коштів – економічний експерт

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«Питання в тому, що культури декларування та обліку коштів не було запроваджено і люди, в принципі, не вели облік підтверджуючих документів щодо отриманих доходів. Тому що не було такої культури», - зазначив експерт.

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Тому, на його думку, впровадження стандартів, які діють в інших державах, зіткнеться з тим, що громадяни мають кошти, які «не є якимись незаконними чи нелегальними», але їх походження має бути прозорим. Для того, щоб облікувати ці кошти, вважає Медвідь, необхідно затвердити ліміти, за якими кошти будуть обліковуватися без якихось підтверджуючих документів.

«Думаю, що повинна бути формула, пов’язана із віком людини. Наприклад, одна людина 1 рік працює, а інша - 30 років працює. Тому не може бути однакового критерію щодо суми накопичених коштів. Це може бути середньостатистична зарплата, помножена на трудовий стаж. Оця сума може без відповідних податків обліковуватися за людиною шляхом її декларування», - навів приклад Віктор Медвідь.

На його думку, питання облікування не є фіскальною функцією, а попередня реформа провалилася через те, що її основна мета полягала у поповненні держбюджету.

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«Держава виграє за рахунок саме того, що ці кошти обліковуються й далі можуть вільно включатися в обіг, а держава заробляє саме на збільшенні обігу, за рахунок податків на ПДВ та акцизи тощо. А на даний час у нас виходить, що заощадження людей, які не перебувають депозитах, фактично виключені з обігу й не працюють на економіку, тому держава не отримує відповідні кошти, які б могла отримати. Вони мертві, ці кошти», - зазначив економіст.

Зазначимо, що, на думку співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, програма легалізації накопичених коштів, якої може потребувати Україна після війни, не має означати послаблення моніторингу походження цих коштів. До війни вже був запроваджений порядок легалізації коштів та методика дій для клієнтів та банківських установ, але вона спрацювала з досить скромними результатами. Тому, вважає експерт, необхідно переосмислити, чому так сталося. Наразі країна спрямовує зусилля на контроль за фінансовими потоками та посилює правила фінансового моніторингу як населення, так і бізнесу. А комплексний результат цих заходів має привести до посилення цінності легалізації готівкових коштів, що є в населення.