Українцям не вистачає культури декларування та обліку власних коштів – економічний експерт

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 2922 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18325 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91350 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164414 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 166990 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134309 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136190 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87311 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93906 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99523 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1м/с
51%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12418 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 8422 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 13237 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11362 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7696 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 166994 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229966 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378569 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315233 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11667 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16967 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33600 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30218 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134311 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Українцям не вистачає культури декларування та обліку власних коштів – економічний експерт

Київ • УНН

 • 220869 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні не було запроваджено культуру декларування та обліку коштів, тому громадяни не вели облік підтверджуючих документів щодо отриманих доходів та взагалі не сформована фінансова культура. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН, коментуючи необхідність запровадження після війни нових правил легалізації накопичених коштів, висловив економічний експерт Віктор Медвідь.

Українцям не вистачає культури декларування та обліку власних коштів – економічний експерт

Цитата 

«Питання в тому, що культури декларування та обліку коштів не було запроваджено і люди, в принципі, не вели облік підтверджуючих документів щодо отриманих доходів. Тому що не було такої культури», - зазначив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна потребує нових правил легалізації накопичених коштів – експерт

Тому, на його думку, впровадження стандартів, які діють в інших державах, зіткнеться з тим, що громадяни мають кошти, які «не є якимись незаконними чи нелегальними», але їх походження має бути прозорим. Для того, щоб облікувати ці кошти, вважає Медвідь, необхідно затвердити ліміти, за якими кошти будуть обліковуватися без якихось підтверджуючих документів.

«Думаю, що повинна бути формула, пов’язана із віком людини. Наприклад, одна людина 1 рік працює, а інша - 30 років працює. Тому не може бути однакового критерію щодо суми накопичених коштів. Це може бути середньостатистична зарплата, помножена на трудовий стаж. Оця сума може без відповідних податків обліковуватися за людиною шляхом її декларування», - навів приклад Віктор Медвідь.

На його думку, питання облікування не є фіскальною функцією, а попередня реформа провалилася через те, що її основна мета полягала у поповненні держбюджету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зміни правил фінмоніторингу можуть підвищити довіру до фінансової системи країни

«Держава виграє за рахунок саме того, що ці кошти обліковуються й далі можуть вільно включатися в обіг, а держава заробляє саме на збільшенні обігу, за рахунок податків на ПДВ та акцизи тощо. А на даний час у нас виходить, що заощадження людей, які не перебувають депозитах, фактично виключені з обігу й не працюють на економіку, тому держава не отримує відповідні кошти, які б могла отримати. Вони мертві, ці кошти», - зазначив економіст.

Зазначимо, що, на думку співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, програма легалізації накопичених коштів, якої може потребувати Україна після війни, не має означати послаблення моніторингу походження цих коштів. До війни вже був запроваджений порядок легалізації коштів та методика дій для клієнтів та банківських установ, але вона спрацювала з досить скромними результатами. Тому, вважає експерт, необхідно переосмислити, чому так сталося. Наразі країна спрямовує зусилля на контроль за фінансовими потоками та посилює правила фінансового моніторингу як населення, так і бізнесу. А комплексний результат цих заходів має привести до посилення цінності легалізації готівкових коштів, що є в населення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65