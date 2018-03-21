Украинцы больше не смогут получать паспорта в форме книжки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины в форме книжки. Соответствующее постановление “О внесении изменения в пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г.” Кабмин принял на заседании 21 марта, передает УНН.
Таким образом, правительство изменило свое постановление № 302 “Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признании недействительным и уничтожении паспорта гражданина Украины”.
Из документа убрано положение, предусматривающее, что пока подразделения Государственной миграционной службы не будут полностью обеспечены ресурсами для оформления и выдачи паспортов гражданина Украины в форме ID-карты, паспорт может оформляться в форме книжечки.
Авторы инициативы объяснили, что это положение уже не актуально, поскольку подразделения Миграционной службы полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами для выдачи паспортов в форме ID-карты.
Прием документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекратился 1 ноября 2016 года, при этом паспорт без электронного носителя, оформлен и выдан до 1 ноября 2016 года действителен в течение срока, на который он выдан.
Напомним, на протяжении 2017 года в Украине было оформлено 4 миллиона биометрических паспортов для выезда за границу.