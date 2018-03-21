Українцям більше не видаватимуть паспорти у формі книжки

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України у формі книжки. Відповідну постанову “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 p.” Кабмін ухвалив на засіданні 21 березня, передає УНН.

Таким чином, уряд змінив свою постанову № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису й порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним і знищення паспорта громадянина України”.

Із документа прибрано положення, яке передбачає, що поки підрозділи Державної міграційної служби не будуть повністю забезпечені ресурсами для оформлення й видачі паспортів громадянина України у формі ID-картки, паспорт може оформлятися у формі книжечки.

Автори ініціативи пояснили, що це положення вже не актуальне, оскільки підрозділи Міграційної служби повністю забезпечені усіма необхідними ресурсами для видачі паспортів у формі ID-картки.

Прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, припинилося 1 листопада 2016 року, при цьому паспорт без електронного носія, оформлений і виданий до 1 листопада 2016 року дійсний протягом строку, на який він виданий.

Нагадаємо, упродовж 2017 року в Україні було оформлено 4 мільйони біометричних паспортів для виїзду за кордон.

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