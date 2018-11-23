Украинца в Словакии покусала полицейская собака
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время задержания словацкими полицейскими украинских контрабандистов произошел инцидент: полицейский пес укусил украинца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицейское ведомство Словакии.
Полицейские города Кошице получили сообщение о группе, которая грузовым поездом перевозит контрабанду. Во время отработки сообщение полиция задержала двух контрабандистов, а еще двоим удалось скрыться. Однако полицейская собака выследил беглецов, которые оказали сопротивление. Вот тогда полицейский пес и покусал одного из украинцев за ягодицы.
По данным правоохранителей, украинцы перевозили 12 тыс. сигарет различных марок. Они уклонились от уплаты налогов в размере 23 тыс. евро.
Суд решил выслать их из Словакии с запретом на проживание в этой стране.
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