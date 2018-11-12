В Киеве злоумышленник во время задержания укусил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За умышленное причинение полицейскому телесных повреждений 43-летнего киевлянина привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“Мужчина избил и искусал патрульных, которые прибыли на вызов о семейном конфликте. Следователи начали уголовное производство, а суд избрал правонарушителю меру пресечения — круглосуточный домашний арест”, - говорится в сообщении.
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В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил несовершеннолетний, который сообщил о конфликте между родителями. Сообщение дежурный зарегистрировал и на вызов направил экипаж патрульных полицейских.
По прибытию правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры, для решения которых они регулярно вызывали полицию. Очередной конфликт завершился тем, что 43-летний глава семьи категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать — одного сотрудника ударил, а другого укусил.
В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины киевлянина задержали, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 5 лет лишения свободы. На время досудебного расследования суд избрал правонарушителю меру пресечения — круглосуточный домашний арест.
Напомним, в Киеве будут судить политика, который ударил женщину за замечание о выгуле собаки.