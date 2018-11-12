У Києві зловмисник під час затримання покусав поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За умисне заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень 43-річного киянина притягнуть до кримінальної відповідальності. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
“Чоловік побив та покусав патрульних, які прибули на виклик про сімейний конфлікт. Слідчі розпочали кримінальне провадження, а суд обрав правопорушнику міру запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт”, — йдеться у повідомленні.
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До чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував неповнолітній, який повідомив про конфлікт між батьками. Повідомлення черговий зареєстрував і на виклик направив екіпаж патрульних поліцейських.
По прибуттю правоохоронці встановили, що між чоловіком та жінкою неодноразово виникали сімейні сварки, для розв’язань яких регулярно викликали поліцію. Черговий конфлікт завершився тим, що 43-річний голова сім’ї категорично відмовився спілкуватися із поліцейськими, а при спробі затримати — одного співробітника ударив, а іншого вкусив.
У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України киянина затримали, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі. На час досудового розслідування суд обрав правопорушнику міру запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, у Києві судитимуть політика, який ударив жінку за зауваження про вигул собаки.