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Українця у Словаччині покусав поліцейський собака

Українця у Словаччині покусав поліцейський собака

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час затримання словацькими поліцейськими українських контрабандистів стався інцидент: поліцейський пес вкусив українця. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцейське відомство Словаччини.

Поліцейські міста Кошице отримали повідомлення про групу, яка вантажним потягом перевозить контрабанду. Під час відпрацювання повідомлення поліція затримала двох контрабандистів, а ще двом вдалося втекти. Однак поліцейський собака вистежив втікачів, які почали чинити опір. Ось тоді поліцейський пес і покусав одного з українців за сідниці.

За даними правоохоронців, українці перевозили 12 тис. цигарок різних торгових марок. Вони ухилилися від сплати податків у розмірі 23 тис. євро.

Суд вирішив вислати їх зі Словаччини із забороною на проживання у цій країні.

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