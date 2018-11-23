Українця у Словаччині покусав поліцейський собака
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час затримання словацькими поліцейськими українських контрабандистів стався інцидент: поліцейський пес вкусив українця. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцейське відомство Словаччини.
Поліцейські міста Кошице отримали повідомлення про групу, яка вантажним потягом перевозить контрабанду. Під час відпрацювання повідомлення поліція затримала двох контрабандистів, а ще двом вдалося втекти. Однак поліцейський собака вистежив втікачів, які почали чинити опір. Ось тоді поліцейський пес і покусав одного з українців за сідниці.
За даними правоохоронців, українці перевозили 12 тис. цигарок різних торгових марок. Вони ухилилися від сплати податків у розмірі 23 тис. євро.
Суд вирішив вислати їх зі Словаччини із забороною на проживання у цій країні.
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