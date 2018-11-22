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Украинцев раньше времени "порадовали" безвизом с Таиландом

Украинцев раньше времени "порадовали" безвизом с Таиландом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинских туристов предупредили, что безвизовый режим с Таиландом еще не работает, ведь тайская сторона пока реализует подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь. На это указало в Facebook посольство Украины в Таиланде после сообщения Президента Петра Порошенко о введении правительством Таиланда безвизового режима для Украины, передает УНН.

"Длительный период переговоров по либерализации визового режима между Украиной и Королевством Таиланд принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене визовых требований для граждан Украины, прибывающих в Таиланд с туристической целью на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные меры, необходимые для реализации этого решения в жизнь", - сообщили в посольстве.

В украинском диппредставительстве отметили, что "о конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будут информировать дополнительно".

При этом ранее сегодня Президент Петр Порошенко поздравил украицев с решением о безвизе с еще одной страной - Таиландом.

"Поздравляю введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток", - заявил ранее президент.

Напомним, Украина ухудшила свою позицию в рейтинге паспортов.

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