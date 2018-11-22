Українців зарано "потішили" безвізом з Таїландом

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українських туристів попередили, що безвізовий режим з Таїландом ще не працює, адже тайська сторона наразі реалізує підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. На це вказало у Facebook посольство України у Таїланді після повідомлення Президента Петра Порошенка про запровадження урядом Таїланду безвізового режиму для України, передає УНН.