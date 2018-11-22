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Українців зарано "потішили" безвізом з Таїландом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українських туристів попередили, що безвізовий режим з Таїландом ще не працює, адже тайська сторона наразі реалізує підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. На це вказало у Facebook посольство України у Таїланді після повідомлення Президента Петра Порошенка про запровадження урядом Таїланду безвізового режиму для України, передає УНН.

"Тривалий період переговорів щодо лібералізації візового режиму між Україною та Королівством Таїланд приніс важливий результат: тайський уряд схвалив рішення про скасування візових вимог для громадян України, що прибувають до Таїланду з туристичною метою на термін до 30 діб. Впродовж найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя", - повідомили у посольстві.

В українському диппредставництві зауважили, що "про конкретну дату запровадження безвізового режиму для українських туристів інформуватимемо додатково".

При цьому раніше сьогодні Президент Петро Порошенко привітав українців з рішенням про безвіз зі ще однією країною - Таїландом.

"Вітаю запровадження урядом Таїланду безвізового режиму для України! Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб", - заявив раніше Президент.

Нагадаємо, Україна погіршила свою позицію у рейтингу паспортів.

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