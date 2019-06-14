Украинцев в Молдове призвали быть осторожными

"В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированным проведением в воскресенье 16 июня массового шествия рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию на территории Республики Молдова рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефону экстренной помощи: +373 22592987, +373 60170896, или в Консульство Украины в Бельцах: +37368020046 ", - сообщили в Посольстве.



Как сообщал УНН, в ОБСЕ призвали власти Молдовы обеспечить безопасность журналистов во время протестов .