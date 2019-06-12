В ОБСЄ закликали владу Молдови забезпечити безпеку журналістів під час протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір закликав владу Молдови забезпечити безпечні умови для роботи журналістів, зокрема під час протестів. Про це йдеться у прес-релізі ОБСЄ, передає УНН.
Таку заяву представник ОБСЄ зробив після повідомлень про те, що декілька журналістів у Молдові за останні дні піддавалися залякуванням і образам.
"Журналісти повинні мати можливість виконувати свою роботу вільно і без залякувань або насильства, зокрема, і під час демонстрацій та громадських дій. Я закликаю владу забезпечити безпеку журналістів. Це особливо важливо в контексті поточних політичних подій країни"¸ - зазначив Дезір.
Згідно повідомлень ЗМІ та неурядових організацій Молдови, кілька журналістів піддавалися насильству і образам з боку учасників протестів, які проходять в Кишиневі, у період з 7 по 9 червня.
Нагадаємо, глава ОБСЄ відреагував на ситуацію в Молдові.