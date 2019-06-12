В ОБСЕ призвали власти Молдовы обеспечить безопасность журналистов во время протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир призвал власти Молдовы обеспечить безопасные условия для работы журналистов, в частности во время протестов. Об этом говорится в пресс-релизе ОБСЕ, передает УНН.
Такое заявление представитель ОБСЕ сделал после сообщений о том, что несколько журналистов в Молдове за последние дни подвергались запугиваниям и оскорблениям.
"Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу свободно и без запугивания или насилия, в том числе и во время демонстраций и общественных действий. Я призываю власти обеспечить безопасность журналистов. Это особенно важно в контексте текущих политических событий страны"¸ - отметил Дезир.
Согласно сообщениям СМИ и неправительственных организаций Молдовы, несколько журналистов подвергались насилию и оскорблениям со стороны участников протестов, которые проходят в Кишиневе, в период с 7 по 9 июня.
Напомним, глава ОБСЕ отреагировал на ситуацию в Молдове.