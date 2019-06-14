Українців у Молдові закликали бути обережними

"У зв’язку з триваючими в Республіці Молдова громадськими акціями політичного характеру, запланованим проведенням у неділю 16 червня масової ходи рекомендуємо громадянам України обмежити пересування центральними вулицями міста Кишинів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, а також стежити за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ. У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Республіки Молдова рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України за номером телефону екстреної допомоги: +373 22 592 987, +373 60 170 896, або до Консульства України у Бельцях: +37368020046", - повідомили у Посольстві.



Як повідомляв УНН, в ОБСЄ закликали владу Молдови забезпечити безпеку журналістів під час протестів.