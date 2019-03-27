Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий по Украине в среду, 27 марта, из-за сильных порывов ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"27 марта в западных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Добавим, при сильном ветре необходимо соблюдать следующие правила:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Напомним, в западных, северных и центральных областях Украины в среду, 27 марта, ожидается мокрый снег, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь.