Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за ветра

"27 марта в западных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Добавим, при сильном ветре необходимо соблюдать следующие правила:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Напомним, в западных, северных и центральных областях Украины в среду, 27 марта, ожидается мокрый снег, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь.