Сьогодні по Україні дощ і мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У західних, північних та центральних областях України у середу, 27 березня, очікується мокрий сніг, на решті території невеликі опади - переважно дощ. Температура повітря вдень підніметься до 7-11 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"27 березня хмарна погода. У західних, північних та центральних областях мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території невеликі опади - переважно дощ, температура вночі 0-5° тепла вдень 6-11°", - вказали синоптики.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень у західній половині місцями пориви 15-20 м/с.
Раніше синоптики розповіли, яка буде погода в день виборів.