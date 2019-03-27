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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня по Украине дождь и мокрый снег

Киев • УНН

 • 11869 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В западных, северных и центральных областях Украины в среду, 27 марта, ожидается мокрый снег, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь. Температура воздуха днем поднимется до 7-11 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня по Украине дождь и мокрый снег

"27 марта облачная погода. В западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории небольшие осадки - преимущественно дождь, температура ночью 0-5° тепла днем 6-11°", - указали синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западной половине местами порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в день выборов.

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