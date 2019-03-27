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Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через вітер

Київ • УНН

 • 17575 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов по Україні у середу, 27 березня, через сильні пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через вітер

"27 березня у західних, більшості центральних та південних областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Додамо, при сильному вітрі необхідно дотримуватись наступних правил:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у західних, північних та центральних областях України у середу, 27 березня, очікується мокрий сніг, на решті території невеликі опади - переважно дощ.

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