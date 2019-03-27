Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов по Україні у середу, 27 березня, через сильні пориви вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 березня у західних, більшості центральних та південних областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Додамо, при сильному вітрі необхідно дотримуватись наступних правил:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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Нагадаємо, у західних, північних та центральних областях України у середу, 27 березня, очікується мокрий сніг, на решті території невеликі опади - переважно дощ.