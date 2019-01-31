Украинцев предупредили о слабой видимости из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Из-за тумана в Украине в течение суток 31 января будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах - до 500 метров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 31 января на большей части территории Украины туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Киеве сегодня ожидается дождь , а ночью еще и с мокрым снегом.
Напомним, 31 января, синоптики прогнозируют дождливую погоду в западных, северных, центральных областях.