Українців попередили про слабку видимість через туман

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23 березня, 12:58 • 162662 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 409413 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 402388 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298136 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247338 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 480972 перегляди

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Київ • УНН

 • 7430 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Через туман в Україні протягом доби 31 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на лютий

Як повідомляв УНН, у Києві сьогодні очікується дощ, а в ночі ще й з мокрим снігом.

Нагадаємо, 31 січня, синоптики прогнозують дощову погоду у західних, північних, центральних областях.

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