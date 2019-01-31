Українців попередили про слабку видимість через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Через туман в Україні протягом доби 31 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 31 січня на більшій частині території України тумани, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Києві сьогодні очікується дощ, а в ночі ще й з мокрим снігом.
Нагадаємо, 31 січня, синоптики прогнозують дощову погоду у західних, північних, центральних областях.