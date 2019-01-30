Погода у Києві на 31 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Києві завтра 31 січня очікується дощ, а в ночі ще й з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Протягом доби у місті Києві температура коливатиметься від 0 до +2 градусів.
Вітер очікується південно-східний 5-10 м/с.
Додамо також, що 31 січня у західних, північних, центральних областях невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.
У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Раніше УНН повідомляв, середня місячна температура у лютому цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 5° морозу.