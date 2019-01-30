Погода у Києві на 31 січня

Протягом доби у місті Києві температура коливатиметься від 0 до +2 градусів.

Вітер очікується південно-східний 5-10 м/с.

Додамо також, що 31 січня у західних, північних, центральних областях невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Раніше УНН повідомляв, середня місячна температура у лютому цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 5° морозу.