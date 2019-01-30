Погода в Киеве на 31 января
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Киеве завтра 31 января ожидается дождь, а ночью еще и с мокрым снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В течение суток в городе Киеве температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.
Ветер ожидается юго-восточный 5-10 м/с.
Добавим также, что 31 января в западных, северных, центральных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица.
Ранее УНН сообщал, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0 ° до 5 ° мороза.