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Украинцев предупредили об активизации мошенников, которые предлагают услуги по оформлению загранпаспортов

Украинцев предупредили об активизации мошенников, которые предлагают услуги по оформлению загранпаспортов

Киев  •  УНН

 • 9057 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пресс-секретарь государственного предприятия «Документ» Владимир Полищук заявил о том, что на данный момент в Украине участились случаи мошенничества при оформлении загранпаспортов. Об этом ви написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Интернете множество мошенников, которые предлагают якобы услуги по быстрому оформлению загранпаспортов. Обещают сделать этот документ за 7 дней. Схема проста: дают объявления, принимают гражданина, берут с него деньги и ... с ничего не значащей бумажкой отправляют в" Паспортного сервиса", - сообщил Полищук.

Так, Полищук сообщил, что один из последних случаев мошенничества произошел недавно - человек заплатил мошенникам 5650 гривен.

"В настоящее время в универмага "Украина" пришел человек с требованием сделать ему паспорт. Недобросовестным посредникам он заплатил 5650 грн.! За что ?! Только за то, что его направили в "Паспортный сервис"... Там, конечно ему пришлось уплатить уже законные официальные платежи", - заявил он.

Также Полищук напомнил, что мнспекторы сейчас, в связи с большой нагрузкой на полиграфкомбинат "Украина", срочные паспорта делаются месяц, не срочные - три.

Напомним, Миграционная служба ожидает нормализации ситуации со сроками выдачи паспортов в 2018 году.

 

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