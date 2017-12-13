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Українців попередили про активізацію шахраїв, які пропонують послуги з оформлення закордонних паспортів

Українців попередили про активізацію шахраїв, які пропонують послуги з оформлення закордонних паспортів

Київ • УНН

 • 9058 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прес-секретар державного підприємства "Документ" Володимир Поліщук заявив про те, що на даний момент в Україні почастішали випадки шахрайства при оформленні закордонних паспортів. Про це ві написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В Інтернеті безліч шахраїв, котрі пропонують нібито послуги із швидкого оформлення закордонних паспортів. Обіцяють зробити цей документ за 7 днів. Схема проста: дають оголошення, приймають громадянина, беруть з нього гроші й... з нічого не вартим папірцем відправляють до "Паспортного сервісу", - повідомив Поліщук.

Так, Поліщук повідомив, що один з останніх випадків шахрайства стався нещодавно – чоловік заплатив шахраям 5650 гривень.

"Нині до універмагу "Україна" прийшов чоловік із вимогою зробити йому паспорт. Недобросовісним посередникам він заплатив 5 650 грн.! За що?! Лише за те, що його спрямували до "Паспортного сервісу"... Там, звичайно йому довелося сплатити уже законні офіційні платежі", - заявив він.

Також Поліщук нагадав, що Інспектори зараз, у зв'язку із великим навантаженням на поліграфкомбінат "Україна", термінові паспорти робляться місяць, не термінові - три.

Нагадаємо, Міграційна служба очікує нормалізації ситуації зі строками видачі паспортів у 2018 році.

 

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