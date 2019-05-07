Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Повышение уровней воды на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается в понедельник, 7 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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“В результате выпадения значительных осадков ожидается подъем уровня воды, 7 мая на реках бассейнов Прута и Сирет без негативных последствий”, — сообщили в пресс-службе спасателей.
Напомним, по Украине, в ряде западных и северных областей 7 мая возможны заморозки.
Напомним, в ближайшие двое суток дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с; завтра в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; только во вторник на востоке, в среду и четверг на западе страны без осадков.