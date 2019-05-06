Синоптики дали прогноз погоди на завтра

КИЇВ. 6 травня. УНН. У найближчі три доби дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с; завтра у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; лише у вівторок на сході, в середу та четвер на заході країни без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".