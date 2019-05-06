Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У найближчі три доби дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с; завтра у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; лише у вівторок на сході, в середу та четвер на заході країни без опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У найближчі три доби дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с; завтра у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; лише у вівторок на сході, в середу та четвер на заході країни без опадів. Температура у західних областях вночі 2-8° тепла, 8-9 травня на поверхні ґрунту, в Картатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 8-15° тепла; на решті території вночі 7-14°, вдень 15-20°, на сході країни до 25°", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що на Київщині завтра короткочасні дощі, вдень місцями значні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12, окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 15-20°; у Києві вночі 12-14°, вдень 17-19°.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність.