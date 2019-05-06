Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В ближайшие трое суток дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с; завтра в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; только во вторник на востоке, в среду и четверг на западе страны без осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В ближайшие трое суток дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м / с; завтра в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; только во вторник на востоке, в среду и четверг на западе страны без осадков. Температура в западных областях ночью 2-8 ° тепла, 8-9 мая на поверхности почвы, в клетчатой местами и в воздухе заморозки 0-3 °, днем 8-15 ° тепла; на остальной территории ночью 7-14 °, днем 15-20 °, на востоке страны до 25 °", - сообщили синоптики.
В пресс-службе добавили, что в Киевской области завтра кратковременные дожди, днем местами значительные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15 °, днем 15-20 °; в Киеве ночью 12-14 °, днем 17-19 °.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность .