Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 6 по 9 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 6 по 9 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, по Україні у понеділок, 6 травня, продовжать йти дощі. Температура повітря вдень сягне подекуди 25 градусів тепла.