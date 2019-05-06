Сьогодні по Україні продовжить дощити
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. По Україні у понеділок, 6 травня, продовжать йти дощі. Температура повітря вдень сягне подекуди 25 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"6 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, у західній частині місцями значні дощі; подекуди грози", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 14-19°, у східній частині 20-25°; у західних областях вдень 8-13°, в Карпатах вночі та вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.