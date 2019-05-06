Сегодня по Украине продолжат идти дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По Украине в понедельник, 6 мая, продолжат идти дожди. Температура воздуха днем достигнет местами 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"6 мая ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди, в западной части местами значительные дожди; местами грозы", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 14-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях днем 8-13°, в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.