Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 6 по 9 мая будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, сниженижается иммуните", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, по Украине в понедельник, 6 мая, продолжат идти дожди. Температура воздуха днем достигнет местами 25 градусов тепла.