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Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Підвищення рівнів води на річках басейнів Прута та Сірета очікується у понеділок, 7 травня. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС Україні.

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“Внаслідок випадіння значних опадів очікуються підйоми рівнів води, 7 травня на річках басейнів Прута та Сірета без негативних наслідків”, — повідомили у прес-службі рятувальників.

Нагадаємо, по Україні, у низці західних і північних областей, 7 травня можливі заморозки.

Нагадаємо, у найближчі дві доби дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с; завтра у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; лише у вівторок на сході, в середу та четвер на заході країни без опадів.

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