Синоптик попередила про заморозки

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У низці західних і північних областей України найближчими днями можливі заморозки. Таку думку висловила начальниця відділу Агрометеорології Українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко кореспонденту УНН.

"Зараз черговий циклон впливає навіть на погоду в Києві й на погоду в західних областях. Сьогодні, 6-го, і 7-го травня будуть найбільш прохолодними і дощовими днями в західних і північних областях, можливо навіть зниження температури повітря на заході – Волинь, Тернопіль, Рівне – вдень до +10, а вночі - +2-3 і навіть місцями можливі заморозки", - зазначила метеоролог.

За її словами, з огляду на достатньо високу зволоженість ґрунту, заморозки, скоріше за все, будуть не сильними і не тривалими.

При цьому вона додала, що в цілому погода до середини місяця буде нестійкою, з дощами. Дощі з 11 травня припиняються на території Київської області, зокрема, і далі температура повітря сягатиме +20 градусів.

Нагадаємо, у найближчі три доби дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с; завтра у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; лише у вівторок на сході, в середу та четвер на заході країни без опадів.

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