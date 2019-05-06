Синоптик предупредила о заморозках

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КИЕВ. 6 мая. УНН. В ряде западных и северных областей Украины в ближайшие дни возможны заморозки. Такое мнение высказала начальница отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко корреспонденту УНН.

"Сейчас очередной циклон влияет даже на погоду в Киеве и погоду в западных областях. Сегодня, 6-го, и 7 мая будут наиболее прохладными и дождливыми днями в западных и северных областях, возможно даже снижение температуры воздуха на западе - Волынь, Тернополь, Ровно - днем до +10, а ночью - + 2-3 и даже местами возможны заморозки ", - отметила метеоролог.

По ее словам, учитывая достаточно высокую увлажненность почвы, заморозки, скорее всего, будут не сильными и не продолжительными.

При этом она добавила, что в целом погода в середине месяца будет неустойчивой, с дождями. Дожди с 11 мая прекращаются на территории Киевской области, в частности, и дальше температура воздуха достигнет 20 градусов.

Напомним, в ближайшие трое суток дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/ с; завтра в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; только во вторник на востоке, в среду и четверг на западе страны без осадков.

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