Украинцев предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Карпатах сегодня, 20 марта, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 20 марта в связи со снегопадами в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксирован сход лавины свежего снега с северо-восточного склона горы Брескул в Ивано-Франковской области.
"По информации Ивано-Франковского гидрометцентра, ориентировочно 18.03.2018, с северо-восточного склона г. Брескул сошла лавина свежего снега объемом 1050 куб. м. Убытков и жертв нет", - передают спасатели.
В горах Львовской области также сохраняется значительная снеголавинная опасность (третьего уровня).
"В связи с этим и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с утерей людей в горах и попаданием их в лавины, ГУ ГСЧС Украины во Львовской области обращается к жителям и отдыхающим воздержаться от походов в горы до улучшения погодных условий, а также прислушиваться к советам спасателей", - отметили в ГСЧС.
Между тем на р.Латорица-г.Чоп будет удерживаться вода на пойме пространства между дамбами. Также ожидается повышение уровня воды на 0,7-1,2м над уровнями на 8:00 19 марта на р.Тиса-г.Чоп, однако без выхода воды на пойме.
"20-21 марта в связи со снижением температуры воздуха на реках Правобережья страны ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, на отдельных участках рек к установлению ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды", - проинформировали спасатели.
Напомним, на известном грузинском горнолыжном курорте Гудаури пострадали отдыхающие из-за неисправности подъемника.