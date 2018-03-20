Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Карпатах сьогодні, 20 березня, зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"За даними Укргідрометцентру, 20 березня у зв’язку зі снігопадами у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зафіксовано сходження лавини свіжого снігу з північно-східного схилу гори Брескул в Івано-Франківській області.

"За інформацією Івано-Франківського гідрометцентру, орієнтовно 18.03.2018, з північно-східного схилу г. Брескул зійшла лавина свіжого снігу об'ємом 1050 куб. м. Збитків та жертв немає", - передають рятувальники.

У горах Львівської області також зберігається значна снiголавинна небезпека (третього рівня).

"У зв’язку з цим та з метою попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загубленням людей у горах та потраплянням їх у лавини, ГУ ДСНС України у Львівській області звертається до мешканців та відпочиваючих утриматися від походів у гори до покращення погодніх умов, а також прислухатися до порад рятувальників", - зазначили в ДСНС.

Тим часом на р.Латориця-м.Чоп утримуватиметься вода на заплавi мiждамбового простору. Також очікується пiдвищення рiвня води на 0,7-1,2 м над рiвнями на 8 годину 19 березня на р.Тиса-м.Чоп, однак без виходу води на заплаву.

"20-21 березня, у зв’язку із зниженням температури повітря на річках Правобережжя країни очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів та шуги, на окремих ділянках річок до встановлення льодоставу, а на річках Лівобережжя – посилення льодових явищ. Місцями можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води»" - проінформували рятувальники.

Нагадаємо, на відомому грузинському гірськолижному курорті Гудаурі постраждали відпочивальники через несправність підйомника.

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