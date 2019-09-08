Украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. По Украине в пятницу, 6 сентября, сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
“8-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области 8-10 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, — говорится в сообщении спасателей со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременные дожди с грозами.